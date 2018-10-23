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23.10.2018 18:49 В Туле наконец-то приняли улицу Руднева "Вести-Тула"





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Сегодня комиссия осматривала улицу Николая Руднева. Подрядная организация должна была закончить работы до 1 октября, но в ходе приемки были выявлены недоработки. В настоящее время дорожники устранили замечания. Как рассказал заместитель директора компании «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда, «…подрядчику было выдано предписание о замене асфальтового покрытия между рельсами. За собственный счет подрядная организация заменила 1/5 часть всего отремонтированного покрытия».

На 52 тульских магистралях завершен ремонт. Еще на 21 дороге реконструкция продолжается. Всего по муниципальным контрактам в областном центре намечено благоустроить 90 автотрасс. И еще 14 участков обновлено на федеральные средства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».Сегодня комиссия осматривала улицу Николая Руднева. Подрядная организация должна была закончить работы до 1 октября, но в ходе приемки были выявлены недоработки. В настоящее время дорожники устранили замечания. Как рассказал заместитель директора компании «Сервисный центр города Тулы» Андрей Парахуда, «…подрядчику было выдано предписание о замене асфальтового покрытия между рельсами. За собственный счет подрядная организация заменила 1/5 часть всего отремонтированного покрытия».



