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23.10.2018 18:32 В Туле выясняют обстоятельства ДТП с участием судьи "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…в осмотре места происшествия приняли участие криминалисты следственного управления, а также сотрудники ДПС. Будут установлены причины и обстоятельства ДТП, виновные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Автомобильная авария, произошедшая сегодня утром в Туле, унесла жизнь федеральной судьи. На Новомосковском шоссе столкнулись две иномарки - «Пежо» и «Субару». Женщина - водитель «Субару» получила травмы, несовместимые с жизнью.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…в осмотре места происшествия приняли участие криминалисты следственного управления, а также сотрудники ДПС. Будут установлены причины и обстоятельства ДТП, виновные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».



