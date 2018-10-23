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23.10.2018 17:04 Роспотребнадзор забраковал продукцию, продававшуюся в СПАР Тула "Вести-Тула"





| фото | Забраковано 42 партии пищевых продуктов объемом почти 420 кг. Региональным Управлением Роспотребнадзора проведена плановая проверка предприятия СПАР Тула.



Исследованы 177 образцов продовольственных и непродовольственных товаров (пищевые продукты, предметы детского ассортимента, синтетические моющие средства, и многое другое).



По результатам лабораторных испытаний установлены факты оборота пищевых продуктов, не отвечающих требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям - кремовые кондитерские изделия (5 образцов) и два образца молочной продукции.



В отношении юридического лица данного предприятия возбуждено одно дело об административном правонарушении, а также 15 дел об административном правонарушении в отношении должностных лиц.







