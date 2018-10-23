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23.10.2018 17:01 Стала известна причина массовой гибели рыбы в Кимовском рыбхозе "Вести-Тула"





| фото | Названа причина массовой гибели рыбы в Кимовском рыбхозе. Ее озвучил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. Напомним, об этом происшествии стало известно 19 октября. Местные жители заявили, что в поселке Приозерном массово погибла рыба. По данному факту природоохранная прокуратура проводила проверку.



Юрий Панфилов сообщил, что совместное обследование министерства и Тульской природоохранной прокуратуры установило, что организатор платной рыбалки осуществлял плановый спуск воды в пруду. Из-за погодных условий наполнение пруда оказалось невозможным, нехватка кислорода привела к массовому мору рыбы. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.







