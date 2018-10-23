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23.10.2018 16:31 Исторический центр Тулы ждёт «ревитализация» "Вести-Тула"





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«В результате проведенного анализа, мы увидели, что как и улица Металлистов, весь исторический центр Тулы нуждается в той или иной степени не только в качественном благоустройстве, но и в осмыслении социальной составляющей. Кто проживает в историческом центре, какие сообщества деловые, социальные, образовательные существуют. И как сделать жизнь максимально правильной, придать импульс развитию через благоустройство, через создание качественных городских пространств», - говорит первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.



Проект зонирования исторического центра города рассчитан на три года. Он включает в себя шесть зон благоустройства. В следующем году в первой зоне, на Тульской набережной и вокруг неё, откроют новые кафе и магазины. Также будет благоустроена площадь перед зданием правительства Тульской области. На улице Металлистов планируется открыть 10 гостиниц, около 20 ресторанов и магазинов, создать целый музейный квартал. Это даст более четырехсот рабочих мест.



По плану, Тульская набережная будет давать не менее пяти миллионов рублей ежегодного дохода и более пятидесяти новых рабочих мест. Как рассказал глава администрации города Тулы Евгений Авилов, уже в следующем году планируется проведение работ по ремонту дорог, тротуаров, освещения. «Мы когда делали проект набережной и улицы Металлистов неоднозначное было восприятие. Поэтому работу с общественными советами и жителями, нужно проводить», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ревитализация - так называется проект, который правительство области разработало совместно с администрацией города. Речь идет о концепции «Чистое небо», перенастройке дорожно-транспортной сети, современных подходах к общественному транспорту, созданию системы общественных пространств, развитии пешеходных маршрутов.«В результате проведенного анализа, мы увидели, что как и улица Металлистов, весь исторический центр Тулы нуждается в той или иной степени не только в качественном благоустройстве, но и в осмыслении социальной составляющей. Кто проживает в историческом центре, какие сообщества деловые, социальные, образовательные существуют. И как сделать жизнь максимально правильной, придать импульс развитию через благоустройство, через создание качественных городских пространств», - говорит первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.Проект зонирования исторического центра города рассчитан на три года. Он включает в себя шесть зон благоустройства. В следующем году в первой зоне, на Тульской набережной и вокруг неё, откроют новые кафе и магазины. Также будет благоустроена площадь перед зданием правительства Тульской области. На улице Металлистов планируется открыть 10 гостиниц, около 20 ресторанов и магазинов, создать целый музейный квартал. Это даст более четырехсот рабочих мест.По плану, Тульская набережная будет давать не менее пяти миллионов рублей ежегодного дохода и более пятидесяти новых рабочих мест. Как рассказал глава администрации города Тулы Евгений Авилов, уже в следующем году планируется проведение работ по ремонту дорог, тротуаров, освещения. «Мы когда делали проект набережной и улицы Металлистов неоднозначное было восприятие. Поэтому работу с общественными советами и жителями, нужно проводить», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



