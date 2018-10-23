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23.10.2018 15:57 Звезды журналистики приехали в Тулу на медиафорум София Гафарова





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«Сейчас наступает эпоха гражданской журналистики. – Сказал глава региона. – Каждый человек с телефоном может фиксировать информацию и тут же ее передавать. Нет никаких требований ни к содержанию, ни к слогу. Но есть хорошая поговорка: «Купить пианино, не значит стать музыкантом». Настоящим, конструктивным журналистом может называться лишь тот, кто чувствует меру ответственности перед обществом за все, что транслирует в публичное поле».



Представители телевидения, радио, печатных изданий, интернет ресурсов решили не пропускать главное медийное событие. «Тульский медиафорум – это хорошая, интересная площадка для общения журналистов. Важно знать, как работают коллеги, что хорошего у них и чем можем поделиться мы. Ну и конечно, очень приятно, что одним из главных спикеров это праздника будет наш коллега Андрей Кондрашов – ведущий «Вестей», специальный корреспондент, а ныне еще и первый заместитель генерального директора ВГТРК. Наша делегация здесь самая представительная. Это большой праздник телевидения, радио, интернет СМИ и газет», - говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.



Безусловно, общение с именитыми спикерами - лучший опыт для региональных журналистов. Свой мастер-класс провел гуру российского ТВ, наш коллега по ВГТРК Андрей Кондрашов. «Вам в Туле сегодня работается очень интересно. Созидательные процессы – это всегда репортаж с улыбкой. И это здорово. Я помню Тулу образца 2002 года и вижу, как она сегодня изменилась. И сколько репортажей мы сегодня показываем из Тулы в центральном эфире», - отметил Андрей Кондрашов.



Форум будет длиться два дня, и это будет хорошей возможностью побывать на нем тульским журналистам. Чтобы потом все полученные ценные советы и знания использовать в работе.





Более 250 журналистов из 18 регионов принимают участие в Первом межрегиональном Медиафоруме ЦФО в Туле. Региональные медиа в современном контенте - такую тему задали организаторы форуму. По сути это шестой форум журналистов в Туле. Межрегиональный масштаб он приобрел благодаря поддержке аппарата уполномоченного представителя президента в ЦФО и правительству Тульской области. В открытии форума принял участие губернатор региона Алексей Дюмин.«Сейчас наступает эпоха гражданской журналистики. – Сказал глава региона. – Каждый человек с телефоном может фиксировать информацию и тут же ее передавать. Нет никаких требований ни к содержанию, ни к слогу. Но есть хорошая поговорка: «Купить пианино, не значит стать музыкантом». Настоящим, конструктивным журналистом может называться лишь тот, кто чувствует меру ответственности перед обществом за все, что транслирует в публичное поле».Представители телевидения, радио, печатных изданий, интернет ресурсов решили не пропускать главное медийное событие. «Тульский медиафорум – это хорошая, интересная площадка для общения журналистов. Важно знать, как работают коллеги, что хорошего у них и чем можем поделиться мы. Ну и конечно, очень приятно, что одним из главных спикеров это праздника будет наш коллега Андрей Кондрашов – ведущий «Вестей», специальный корреспондент, а ныне еще и первый заместитель генерального директора ВГТРК. Наша делегация здесь самая представительная. Это большой праздник телевидения, радио, интернет СМИ и газет», - говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.Безусловно, общение с именитыми спикерами - лучший опыт для региональных журналистов. Свой мастер-класс провел гуру российского ТВ, наш коллега по ВГТРК Андрей Кондрашов. «Вам в Туле сегодня работается очень интересно. Созидательные процессы – это всегда репортаж с улыбкой. И это здорово. Я помню Тулу образца 2002 года и вижу, как она сегодня изменилась. И сколько репортажей мы сегодня показываем из Тулы в центральном эфире», - отметил Андрей Кондрашов.Форум будет длиться два дня, и это будет хорошей возможностью побывать на нем тульским журналистам. Чтобы потом все полученные ценные советы и знания использовать в работе.





