Матвей:
Путь к жизни
Большая вода:
Источник счастливой жизни
В мире животных:
Кот-наркокурьер
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Происшествия



23.10.2018 15:31 В Туле пьяные посиделки закончились поножовщиной
Вести-Тула

В Туле пьяные посиделки закончились поножовщиной

| фото |
Тело мужчины с колото-резаными ранениями груди и шеи было обнаружено 6 октября в Пролетарском округе Тулы. Оперативниками был задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева сообщила подробности: «В ходе следственных действий мужчина указал, что 5 октября 2018 года вечером он вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки на улице Пролетарская набережная неподалёку от дома №21. Произошёл конфликт, в ходе которого мужчина сначала избил одного из своих знакомых, а потом нанёс повреждения колюще-режущим предметом. Потерпевший скончался на месте происшествия, обвиняемый скрылся».

Так же тульские следователи проводят доследственную проверку по ещё одному факту обнаружения тела. В Новомосковске после пожара на теплотрассе нашли труп. Личность мужчины устанавливается. Со слов жителей соседних домов, потерпевший проживал в коллекторе теплотрассы на протяжении последних нескольких недель. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .