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23.10.2018 15:31 В Туле пьяные посиделки закончились поножовщиной Вести-Тула





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Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева сообщила подробности: «В ходе следственных действий мужчина указал, что 5 октября 2018 года вечером он вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки на улице Пролетарская набережная неподалёку от дома №21. Произошёл конфликт, в ходе которого мужчина сначала избил одного из своих знакомых, а потом нанёс повреждения колюще-режущим предметом. Потерпевший скончался на месте происшествия, обвиняемый скрылся».



Так же тульские следователи проводят доследственную проверку по ещё одному факту обнаружения тела. В Новомосковске после пожара на теплотрассе нашли труп. Личность мужчины устанавливается. Со слов жителей соседних домов, потерпевший проживал в коллекторе теплотрассы на протяжении последних нескольких недель. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Тело мужчины с колото-резаными ранениями груди и шеи было обнаружено 6 октября в Пролетарском округе Тулы. Оперативниками был задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева сообщила подробности: «В ходе следственных действий мужчина указал, что 5 октября 2018 года вечером он вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки на улице Пролетарская набережная неподалёку от дома №21. Произошёл конфликт, в ходе которого мужчина сначала избил одного из своих знакомых, а потом нанёс повреждения колюще-режущим предметом. Потерпевший скончался на месте происшествия, обвиняемый скрылся».Так же тульские следователи проводят доследственную проверку по ещё одному факту обнаружения тела. В Новомосковске после пожара на теплотрассе нашли труп. Личность мужчины устанавливается. Со слов жителей соседних домов, потерпевший проживал в коллекторе теплотрассы на протяжении последних нескольких недель. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.





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