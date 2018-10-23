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23.10.2018 14:03 В Тульской области определены границы водоохранных зон Вести-Тула





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Установление границ имеет важное значение, так как предупреждает риск возникновения нарушений при предоставлении юридическим и физическим лицам земельных участков, фактически попадающих в границы таких зон, ограничивает их использование, обязывает собственников, владельцев или пользователей соблюдать особый правовой режим.



На территории региона протекает 1682 реки и речки, общей протяженностью 10963 километров. Они составляют около 77% всего количества водотоков. За исключением Оки, Упы, Дона и Красивой Мечи, все они относятся к малым рекам области.



В Тульской области Кадастровой палатой внесены сведения о границах 31 водоохранной зоны, 29 прибрежных защитных полос, одной береговой полосе.Установление границ имеет важное значение, так как предупреждает риск возникновения нарушений при предоставлении юридическим и физическим лицам земельных участков, фактически попадающих в границы таких зон, ограничивает их использование, обязывает собственников, владельцев или пользователей соблюдать особый правовой режим.На территории региона протекает 1682 реки и речки, общей протяженностью 10963 километров. Они составляют около 77% всего количества водотоков. За исключением Оки, Упы, Дона и Красивой Мечи, все они относятся к малым рекам области.

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