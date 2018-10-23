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23.10.2018 13:11 В «Ясной Поляне» высадили розы исторических сортов Вести-Тула





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Первые упоминания о розах, произраставших в Ясной Поляне, относятся к началу XIX века, о них писала Софья Андреевна. За прошедший век многие растения погибли, на их месте высаживали молодые кусты не всегда исторических сортов.



Новые розы специально привезли в «Ясную Поляну» из Англии. Внешне они не очень похожи на современные – имеют другую форму, отличный окрас и необычный запах, но именно такие цветы исторически росли в усадьбе.



В «Ясной Поляне» состоялась благотворительная акция, приуроченная к 190-летию Л. Н. Толстого. Её участники высадили напротив домов Толстого и Волконского 133 куста редких английских роз.Первые упоминания о розах, произраставших в Ясной Поляне, относятся к началу XIX века, о них писала Софья Андреевна. За прошедший век многие растения погибли, на их месте высаживали молодые кусты не всегда исторических сортов.Новые розы специально привезли в «Ясную Поляну» из Англии. Внешне они не очень похожи на современные – имеют другую форму, отличный окрас и необычный запах, но именно такие цветы исторически росли в усадьбе.

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