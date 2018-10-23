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23.10.2018 12:38 На Косой Горе открыли «Веденинскую лыжню» София Гафарова





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Первый пошёл! Областным соревнованием лыжероллеров решили открыть новый спортобъект. Почти 300 спортсменов из пяти регионов, от малышей до ветеранов, захотели опробовать современную трассу. Знатоков радует не только покрытие, но простор протяженностью в 2,5 километра.



Зимняя трасса станет на 8 километров длиннее. Для подготовки лыжни уже закуплен ратрак - настоящее ноу-хау для региона, трассу он будет готовить как для лыжников, так и для конькобежцев. Что еще важно, предусмотрено особенное оснежнение, учитывая наши нестабильные зимы. «Это высокотехнологичный процесс, - говорит председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. – Воду будем брать из скважины, она почище и получше для системы оснежнения».



Новая трасса будет в ведении областной школы олимпийского резерва, тренировочный процесс спортсменов теперь будет длиться круглый год. К весне здесь построят двухэтажный корпус со спортзалом и другими необходимыми помещениями для тренеров и ребят.



«Меняется инвентарь, системы подготовки, правила соревнований, поэтому мы должны быть во всеоружии к любому виду стартов», 0 отметил директор ГУТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Александр Пышьев.



С инициативой построить трассу для лыжников два года назад выступили активные косогорцы. Ведь лыжные соревнования здесь проходят с 70-х годов. И вот по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина трасса была построена на внебюджетные средства. К маю будет готов весь спортивный комплекс.



Веденинская лыжня - так теперь называют лыжероллерную трассу, которую открыли на Косой Горе и назвали в честь легендарного тульского лыжника, двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР Вячеслава Петровича Веденина. Пропустить такое событие он не смог. Хотел лично увидеть завидную трассу и дать напутствие будущим чемпионам, в которых так нуждается наша сборная.Первый пошёл! Областным соревнованием лыжероллеров решили открыть новый спортобъект. Почти 300 спортсменов из пяти регионов, от малышей до ветеранов, захотели опробовать современную трассу. Знатоков радует не только покрытие, но простор протяженностью в 2,5 километра.Зимняя трасса станет на 8 километров длиннее. Для подготовки лыжни уже закуплен ратрак - настоящее ноу-хау для региона, трассу он будет готовить как для лыжников, так и для конькобежцев. Что еще важно, предусмотрено особенное оснежнение, учитывая наши нестабильные зимы. «Это высокотехнологичный процесс, - говорит председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. – Воду будем брать из скважины, она почище и получше для системы оснежнения».Новая трасса будет в ведении областной школы олимпийского резерва, тренировочный процесс спортсменов теперь будет длиться круглый год. К весне здесь построят двухэтажный корпус со спортзалом и другими необходимыми помещениями для тренеров и ребят.«Меняется инвентарь, системы подготовки, правила соревнований, поэтому мы должны быть во всеоружии к любому виду стартов», 0 отметил директор ГУТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Александр Пышьев.С инициативой построить трассу для лыжников два года назад выступили активные косогорцы. Ведь лыжные соревнования здесь проходят с 70-х годов. И вот по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина трасса была построена на внебюджетные средства. К маю будет готов весь спортивный комплекс.

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