Тульская набережная:
Проект-адреналин
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



23.10.2018 12:38 На Косой Горе открыли «Веденинскую лыжню»
София Гафарова

На Косой Горе открыли «Веденинскую лыжню»

| фото |
Веденинская лыжня - так теперь называют лыжероллерную трассу, которую открыли на Косой Горе и назвали в честь легендарного тульского лыжника, двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР Вячеслава Петровича Веденина. Пропустить такое событие он не смог. Хотел лично увидеть завидную трассу и дать напутствие будущим чемпионам, в которых так нуждается наша сборная.

Первый пошёл! Областным соревнованием лыжероллеров решили открыть новый спортобъект. Почти 300 спортсменов из пяти регионов, от малышей до ветеранов, захотели опробовать современную трассу. Знатоков радует не только покрытие, но простор протяженностью в 2,5 километра.

Зимняя трасса станет на 8 километров длиннее. Для подготовки лыжни уже закуплен ратрак - настоящее ноу-хау для региона, трассу он будет готовить как для лыжников, так и для конькобежцев. Что еще важно, предусмотрено особенное оснежнение, учитывая наши нестабильные зимы. «Это высокотехнологичный процесс, - говорит председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. – Воду будем брать из скважины, она почище и получше для системы оснежнения».

Новая трасса будет в ведении областной школы олимпийского резерва, тренировочный процесс спортсменов теперь будет длиться круглый год. К весне здесь построят двухэтажный корпус со спортзалом и другими необходимыми помещениями для тренеров и ребят.

«Меняется инвентарь, системы подготовки, правила соревнований, поэтому мы должны быть во всеоружии к любому виду стартов», 0 отметил директор ГУТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Александр Пышьев.

С инициативой построить трассу для лыжников два года назад выступили активные косогорцы. Ведь лыжные соревнования здесь проходят с 70-х годов. И вот по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина трасса была построена на внебюджетные средства. К маю будет готов весь спортивный комплекс.











АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .