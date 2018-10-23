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23.10.2018 12:03 Вадим Жерздев на суде публично извинился Вести-Тула





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Жерздев обвиняется в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. В ходе судебного заседания Вадим Жерздев принёс публичные извинения за то, что нанес моральный вред потерпевшим и имиджевый урон администрации Новомосковска. Окончательное решение суда будет вынесено 29 октября.



Вадим Жерздев может быть лишён свободы на 1 год и 8 месяцев. В Новомосковском суде 22 октября прошло заседание по делу экс-главы администрации города, где он полностью признал свою вину. Сторона обвинения просит назначить Вадиму Жерздеву наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.Жерздев обвиняется в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. В ходе судебного заседания Вадим Жерздев принёс публичные извинения за то, что нанес моральный вред потерпевшим и имиджевый урон администрации Новомосковска. Окончательное решение суда будет вынесено 29 октября.

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