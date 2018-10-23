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23.10.2018 11:49 Администрация Тулы составила свой рейтинг управляющих компаний Вести-Тула





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Также администрация обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности руководителей некоторых УК. Среди них – «Новая УК», «Развитие сервис», «Жилсервис», «Уютный дом» и другие. Список опубликован на сайте городской администрации.



Администрация города составила собственный рейтинг управляющих компаний Тулы, а точнее антирейтинг. Ряд управляющих компаний города не справились с пуском тепла в жилые дома в начале отопительного сезона. Администрация города имеет право инициировать собрание жителей многоквартирных домов с повесткой о смене управляющей компании, которая не справляется со своими задачами.Также администрация обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности руководителей некоторых УК. Среди них – «Новая УК», «Развитие сервис», «Жилсервис», «Уютный дом» и другие. Список опубликован на сайте городской администрации.

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