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23.10.2018 11:12 Губернатору поступила жалоба на плохие условия в Тульском педколледже Мария Кузнецова





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Как рассказал директор Тульского педагогического колледжа Олег Люлин, «достаточно оперативно была подготовлена сметная документация, найдена организация, которая, мы надеемся, максимально порядочно выполнила свою работу. При приёмке вопросов не было, ждём сейчас природных катаклизмов».



Кабинеты колледж ремонтировал своими силами. По словам Люлина, «произвели побелку, замену осветительных приборов».



Так что образ Обломова будущие педагоги изучают в тёплом и сухом кабинете. Но классы на четвёртом этаже закрыты. Одинокий рояль закутался в плёнку. Сделать всё своими силами невозможно, говорит директор. Готова предварительная смета на ремонт.



Как сообщила директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «на 2019 год мы предусмотрели денежные средства в достаточном объёме, чтобы провести ремонт потолочного покрытия, поменять пол, выровнять стены, частично поменять окна. Все помещения, которые пострадали от протечки, в первой половине 19 года приведём в нормативное состояние».



Областной бюджет выделит три с половиной миллиона рублей. О том, что будет сделано, департамент образования доложил губернатору.



- С плесенью вы разобрались? Плесень вызывает определённые заболевания, - поинтересовался Алексей Дюмин.

- Да, мы провели обработку, которую повторим непосредственно перед ремонтными работами.



В колледже учатся 900 человек, он высоко котируется - дошкольное и начальное образование отвечает требованиям чемпионата «WorldSkills». Современным требованиям должны отвечать и условия обучения.



Так наследила весна. В первую же тёплую ночь сторож вынес 38 ведер воды, рассказывают сотрудники. После протечки кровлю быстро починили и отодвинули водостоки дальше от стены.Как рассказал директор Тульского педагогического колледжа Олег Люлин, «достаточно оперативно была подготовлена сметная документация, найдена организация, которая, мы надеемся, максимально порядочно выполнила свою работу. При приёмке вопросов не было, ждём сейчас природных катаклизмов».Кабинеты колледж ремонтировал своими силами. По словам Люлина, «произвели побелку, замену осветительных приборов».Так что образ Обломова будущие педагоги изучают в тёплом и сухом кабинете. Но классы на четвёртом этаже закрыты. Одинокий рояль закутался в плёнку. Сделать всё своими силами невозможно, говорит директор. Готова предварительная смета на ремонт.Как сообщила директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «на 2019 год мы предусмотрели денежные средства в достаточном объёме, чтобы провести ремонт потолочного покрытия, поменять пол, выровнять стены, частично поменять окна. Все помещения, которые пострадали от протечки, в первой половине 19 года приведём в нормативное состояние».Областной бюджет выделит три с половиной миллиона рублей. О том, что будет сделано, департамент образования доложил губернатору.- С плесенью вы разобрались? Плесень вызывает определённые заболевания, - поинтересовался Алексей Дюмин.- Да, мы провели обработку, которую повторим непосредственно перед ремонтными работами.В колледже учатся 900 человек, он высоко котируется - дошкольное и начальное образование отвечает требованиям чемпионата «WorldSkills». Современным требованиям должны отвечать и условия обучения.





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