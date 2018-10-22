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22.10.2018 19:06 Чиновники отчитались об укладке тротуарной плитки в Туле "Вести-Тула"





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Также Тула готовится к дождливой поре. Продолжаются работы по устройству дренажа и восстановления работоспособности участков ливневой канализации.



Как сообщил заместитель главы администрации Тулы –

начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…силами сервисного центра выполнялись работы по проливке труб ливневой канализации. Также проведена очистка 11 колодцев от ила и грязи, демонтаж решеток, очистка лотков».

Общее исполнение контракта по укладке тротуарной плитки в Туле составляет 93 %. Всего в этом году в областном центре идет ремонт 67 участков тротуаров. На Советской он уже завершен, ведутся работы по затирке швов и вывозу строительного мусора.Также Тула готовится к дождливой поре. Продолжаются работы по устройству дренажа и восстановления работоспособности участков ливневой канализации.Как сообщил заместитель главы администрации Тулы –начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…силами сервисного центра выполнялись работы по проливке труб ливневой канализации. Также проведена очистка 11 колодцев от ила и грязи, демонтаж решеток, очистка лотков».



