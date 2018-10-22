НОВОСТИ | Общество







22.10.2018 18:47 Тульский машиностроительный завод будет выпускать новую пушку "Вести-Тула"





| фото |



Элементы крупной военной техники, которая состоит на вооружении российской армии, собирают на тульском заводе. В том числе, боевое отделение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и боевой машины десанта – «Бахча». Недавно приступили к освоению новой пушки 57-ого калибра, разработанной Василием Грязевым.



«Наверное, это самое главное, когда завод может стабильно работать, создавать новые рабочие места и осваивать новую продукцию. Мы осваиваем новое производство ракеты «Корнет» на мощностях предприятия. Сейчас мы подходим к этапу общей сборки. В 1019 году мы должны полностью собирать ракету», - говорит генеральный директор АО «Акционерная компания «Туламашзавод» Евгений Дронов.



Одно из крупнейших предприятий региона – Тульский машиностроительный завод – наращивает производство и ищет новые пути развития. В последнее время на заводе параллельно с изготовлением спецтехники взят курс на гражданскую продукцию. В непростых экономических условиях здесь продолжают увеличивать производственную мощность от десяти до 15 процентов в год.Элементы крупной военной техники, которая состоит на вооружении российской армии, собирают на тульском заводе. В том числе, боевое отделение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и боевой машины десанта – «Бахча». Недавно приступили к освоению новой пушки 57-ого калибра, разработанной Василием Грязевым.«Наверное, это самое главное, когда завод может стабильно работать, создавать новые рабочие места и осваивать новую продукцию. Мы осваиваем новое производство ракеты «Корнет» на мощностях предприятия. Сейчас мы подходим к этапу общей сборки. В 1019 году мы должны полностью собирать ракету», - говорит генеральный директор АО «Акционерная компания «Туламашзавод» Евгений Дронов.



