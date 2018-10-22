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22.10.2018 18:38 В Туле прошел фестиваль Brass Days "Вести-Тула"





| фото | Настоящий праздник духовой музыки на сцене Тульской филармонии. На протяжении всего минувшего уикэнда слушатели наслаждались выступлениями в рамках Международного фестиваля Brass Days. Его участников приветствовал председатель правительства Валерий Шерин, который зачитал приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина.



Центральным событием стало выступление выдающегося российского джазового музыканта, блестящего саксофониста Игоря Бутмана. Его партнерами стали музыканты Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением Владислава Лаврика, который на этот раз выступил и в роли солиста, и дирижера. Также помимо выступления Игорь Бутман провел мастер-класс для учащихся Центра одаренных детей «Мастерская талантов» и Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского.







