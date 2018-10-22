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22.10.2018 17:06 «Арсенал» на выезде одержал победу над «Спартаком» Александр Конов





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На 13-ой минуте счёт открыл «спартаковец» Зе Луиш. Через 20 минут против форварда «оружейников» Огнена Ожеговича были нарушены правила и назначен пенальти, и со второй попытки сам пострадавший паритет восстановил. Перед самым свистком на перерыв «спартаковцы» вновь вышли вперёд - свой второй гол забил Зе Луиш. Практически сразу же после перерыва Даниил Лесовой вновь сделал счёт ничейным, а на 65-ой минуте ещё одна быстрая атака «оружейников» завершилась точным ударом Резиуана Мирзова.



В турнирной таблице «Арсенал» поднялся на 10-ое место. В субботу, 27-го октября, туляки примут «Оренбург».

Футболисты «Арсенала» впервые на выезде обыграли «Спартак». В матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги подопечные Олега Кононова по ходу поединка дважды уступали, но в итоге победили 3:2.На 13-ой минуте счёт открыл «спартаковец» Зе Луиш. Через 20 минут против форварда «оружейников» Огнена Ожеговича были нарушены правила и назначен пенальти, и со второй попытки сам пострадавший паритет восстановил. Перед самым свистком на перерыв «спартаковцы» вновь вышли вперёд - свой второй гол забил Зе Луиш. Практически сразу же после перерыва Даниил Лесовой вновь сделал счёт ничейным, а на 65-ой минуте ещё одна быстрая атака «оружейников» завершилась точным ударом Резиуана Мирзова.В турнирной таблице «Арсенал» поднялся на 10-ое место. В субботу, 27-го октября, туляки примут «Оренбург».



