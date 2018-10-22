НОВОСТИ | Общество







22.10.2018 15:54 В областной центр съехались детские психологи "Вести-Тула"





| фото |



Важность ранней помощи детям-инвалидам от рождения до 3 лет заключается в том, чтобы не ждать когда болезнь разовьется, а на корню ее затормозить. Возможно, даже и остановить. Ранняя помощь в Тульской области оказывается всего два года, но по мнению специалистов, уже твердо стоит на ногах и может делиться опытом.



«В Тульской области сложились уникальные партнерские отношения между муниципальными, государственными и некоммерческими организациями. – Говорит председатель экспертного совета Ассоциации по развитию ранней помощи в РФ Людмила Самарина. – Благодаря этому некоммерческие организации активнее и быстрее внедрять новые технологии».

В Туле открылась первая межрегиональная научно-практическая конференция, на которой обсуждались актуальные вопросы внедрения новых подходов и технологий в развитии нового направления.Важность ранней помощи детям-инвалидам от рождения до 3 лет заключается в том, чтобы не ждать когда болезнь разовьется, а на корню ее затормозить. Возможно, даже и остановить. Ранняя помощь в Тульской области оказывается всего два года, но по мнению специалистов, уже твердо стоит на ногах и может делиться опытом.«В Тульской области сложились уникальные партнерские отношения между муниципальными, государственными и некоммерческими организациями. – Говорит председатель экспертного совета Ассоциации по развитию ранней помощи в РФ Людмила Самарина. – Благодаря этому некоммерческие организации активнее и быстрее внедрять новые технологии».



