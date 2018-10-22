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22.10.2018 15:30 В Туле ожидается снижение производства молока "Вести-Тула"





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По словам заместителя начальника управления экономического развития администрации города Тулы Владимира Королева, «…уборочная площадь зерновых и зернобобовых в текущем году составила свыше 4800 гектаров, собрано более 13 тысяч зерна. Посевные площади масленичных культур увеличены на 535 га, намолочено 2800 тонн рапса, что на 556 тонн больше, чем в 2017 году».



Более 12 с половиной миллионов рублей субсидий получили в этом году сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства Тулы от администрации города.По словам заместителя начальника управления экономического развития администрации города Тулы Владимира Королева, «…уборочная площадь зерновых и зернобобовых в текущем году составила свыше 4800 гектаров, собрано более 13 тысяч зерна. Посевные площади масленичных культур увеличены на 535 га, намолочено 2800 тонн рапса, что на 556 тонн больше, чем в 2017 году».



