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22.10.2018 15:10 На Косой Горе открыли лыжероллерную трассу "Вести-Тула"





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Именно он торжественно открыл новый спортивный объект в регионе и дал старт первому областному соревнованию. Лыжероллерная трасса оснащена современным оборудованием, что позволит тренироваться спортсменам круглый год.



«Я думаю, что с открытием этой трассы, в регионе появятся спортсмены, которые прославят нашу страну. Нужно лишь не бояться трудностей, тренироваться и работать», - говорит Вячеслав Веденин.





Веденинская лыжня появилась в Туле. Так теперь называют лыжероллерную трассу, которую открыли на Косой Горе и назвали в честь легендарного тульского лыжника: двукратного Олимпийского чемпиона, четырехкратного Чемпиона мира, тринадцатикратного Чемпиона СССР Вячеслава Петровича Веденина.Именно он торжественно открыл новый спортивный объект в регионе и дал старт первому областному соревнованию. Лыжероллерная трасса оснащена современным оборудованием, что позволит тренироваться спортсменам круглый год.«Я думаю, что с открытием этой трассы, в регионе появятся спортсмены, которые прославят нашу страну. Нужно лишь не бояться трудностей, тренироваться и работать», - говорит Вячеслав Веденин.



