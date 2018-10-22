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22.10.2018 14:53 Музей Вересаева приглашает посетителей на «соломенные сны» "Вести-Тула"





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«Одним из основных этапов является заготовка материала. – Рассказывает заведующая домом-музеем Викентия Вересаева Виктория Ткач. - А это значит выезд в поля, сбор соломки. Она может быть разных оттенков – то, что собственно и позволяет создавать разные оттеночные переходы на самих картинах».

В доме-музее Вересаева открылась новая выставка «Соломенные сны в старинной усадьбе». В экспозиции представлены работы Анны Боевой - мастера аппликации соломкой с двадцатилетним стажем.«Одним из основных этапов является заготовка материала. – Рассказывает заведующая домом-музеем Викентия Вересаева Виктория Ткач. - А это значит выезд в поля, сбор соломки. Она может быть разных оттенков – то, что собственно и позволяет создавать разные оттеночные переходы на самих картинах».



