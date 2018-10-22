НОВОСТИ | Общество







22.10.2018 12:19 В Донском дачница устроила соседям «собачью жизнь» Олег Масальский





| фото |

«Грядки все перетоптанные», - жалуются дачники.



Топчут грядки собаки, именно их начала собирать одна из хозяек дачного участка. «Она утверждает, что у нее питомник. – Говорит Александр Юдкин. – Собирает брошенных собак и занимается их разведением».



Застать хозяйку импровизированного питомника нам не удалось. Однако судя по тому, как содержаться животные понятно, что особой любви к ним не питают. Например, запертая в дачном домике собака постоянно скулила видимо от голода или жажды. Другие четвероногие тоже радостью в глазах не блистали. А вот для пенсионера Владимира Ивановича Торшина, проход к его домику и вовсе оказался прегражден.



Естественно такое положение владельцев дачных участков не устраивает, обращения в администрацию результатов не дали. Более того в отделе муниципального контроля утверждают привлечь к ответственности, устроивших этот собачий питомник нельзя.

Как рассказал начальник отдела муниципального контроля, управления ЖКХ администрации МО город Донской Антон Матвеев, «…данная ситуация в соответствии с законом Тульской области не является административным правонарушением. Поэтому, призвать к ответу пользователя данной земли, не представляется возможным».



А вот как нам пояснили уже в прокуратуре, свой статус садовый кооператив утратил. И, по сути, территория эта муниципальная. А значит, местные власти могут включить её в программу по отлову бездомных животных. Почему донские чиновники не донесли это до людей не понятно. Впрочем, сами владельцы дач намерены теперь обратиться в надзорное ведомство.



Бывший дачный кооператив завода ЖБИ расположен вблизи микрорайона Новоугольный города Донского. Не сказать что каждый участок здесь обжитой, но постоянно проживающие особенно в летний период люди есть. И вот с весны здесь появились беспокойные соседи.«Грядки все перетоптанные», - жалуются дачники.Топчут грядки собаки, именно их начала собирать одна из хозяек дачного участка. «Она утверждает, что у нее питомник. – Говорит Александр Юдкин. – Собирает брошенных собак и занимается их разведением».Застать хозяйку импровизированного питомника нам не удалось. Однако судя по тому, как содержаться животные понятно, что особой любви к ним не питают. Например, запертая в дачном домике собака постоянно скулила видимо от голода или жажды. Другие четвероногие тоже радостью в глазах не блистали. А вот для пенсионера Владимира Ивановича Торшина, проход к его домику и вовсе оказался прегражден.Естественно такое положение владельцев дачных участков не устраивает, обращения в администрацию результатов не дали. Более того в отделе муниципального контроля утверждают привлечь к ответственности, устроивших этот собачий питомник нельзя.Как рассказал начальник отдела муниципального контроля, управления ЖКХ администрации МО город Донской Антон Матвеев, «…данная ситуация в соответствии с законом Тульской области не является административным правонарушением. Поэтому, призвать к ответу пользователя данной земли, не представляется возможным».А вот как нам пояснили уже в прокуратуре, свой статус садовый кооператив утратил. И, по сути, территория эта муниципальная. А значит, местные власти могут включить её в программу по отлову бездомных животных. Почему донские чиновники не донесли это до людей не понятно. Впрочем, сами владельцы дач намерены теперь обратиться в надзорное ведомство.







