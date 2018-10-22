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22.10.2018 11:38 Авилов проконтролировал готовность «Спецавтохозяйства» к зимнему периоду Виталий Моторин





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«Один пульт отвечает за отвал, другой - за заднее подвесное оборудование. В принципе управление не сложнее любого смартфона, пару дней и можно разобраться», - утверждает водитель комбинированной дорожной машины АО «Спецавтохозяйство» Андрей Долматов.



Эти прозванные за расцветку божьими коровками, дорожные машины уже зарекомендовали себя в прошлую и позапрошлую зимы. Их, способных одновременно расчищать снежные завалы передним грейдером, подметать улицу боковой щеткой и посыпать дорогу реагентом, в Туле - 12. Это что называется последнее слово, коммунальной техники.



По словам директора АО «Спецавтохозяйство» Игоря Гусева, «…это современная машина, которая позволяет производить россыпь противогололедного материала на асфальт до 5 грамм. Как показал прошлый год, это очень хорошая машина».



Еще 33 дорожные машины предыдущего поколения помогут водителям на дорогах. Для расчистки пешеходных зон в Туле есть «Вили» - вот такие маленькие и компактные, но очень полезные «тракторята». Их щетки, развивающие до полутора тысяч оборотов в минуту, способны очистить любой тротуар. Минус у них один - цена в 12 миллионов рублей. Поэтому их в Туле пока лишь четыре. Из тенденций - реагент, который все активнее вытесняет с улиц пескосмесь.



«Город фактически переходит на реагенты. Где-то еще останется пескосмесь. Будем ее использовать там, где это экономически оправдано. В центре выгоднее использовать реагенты», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Созданная в прошлом году система «Снег» хорошо себя зарекомендовала и продолжит работы и в этом году. Колл-центр для жалоб на снежные заносы по прежнему доступен по телефону 8 (4872) 47-20-37.



Это сегодня в Туле 19 градусов тепла, но к сожалению, и коммунальщики за прогнозом погоды следят пожалуй активнее остальных, ситуация скоро поменяется. Уже на следующей неделе интернет пророчит нам дожди, там и снегопады не за горами. Так что очень скоро вся эта техника нам понадобится.





Бортовой компьютер, сразу несколько панелей и масса приборов. Сравнения с космическим кораблем, современная комбинированная дорожная машина, пожалуй, заслуживает - электроники внутри масса.«Один пульт отвечает за отвал, другой - за заднее подвесное оборудование. В принципе управление не сложнее любого смартфона, пару дней и можно разобраться», - утверждает водитель комбинированной дорожной машины АО «Спецавтохозяйство» Андрей Долматов.Эти прозванные за расцветку божьими коровками, дорожные машины уже зарекомендовали себя в прошлую и позапрошлую зимы. Их, способных одновременно расчищать снежные завалы передним грейдером, подметать улицу боковой щеткой и посыпать дорогу реагентом, в Туле - 12. Это что называется последнее слово, коммунальной техники.По словам директора АО «Спецавтохозяйство» Игоря Гусева, «…это современная машина, которая позволяет производить россыпь противогололедного материала на асфальт до 5 грамм. Как показал прошлый год, это очень хорошая машина».Еще 33 дорожные машины предыдущего поколения помогут водителям на дорогах. Для расчистки пешеходных зон в Туле есть «Вили» - вот такие маленькие и компактные, но очень полезные «тракторята». Их щетки, развивающие до полутора тысяч оборотов в минуту, способны очистить любой тротуар. Минус у них один - цена в 12 миллионов рублей. Поэтому их в Туле пока лишь четыре. Из тенденций - реагент, который все активнее вытесняет с улиц пескосмесь.«Город фактически переходит на реагенты. Где-то еще останется пескосмесь. Будем ее использовать там, где это экономически оправдано. В центре выгоднее использовать реагенты», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.Созданная в прошлом году система «Снег» хорошо себя зарекомендовала и продолжит работы и в этом году. Колл-центр для жалоб на снежные заносы по прежнему доступен по телефону 8 (4872) 47-20-37.Это сегодня в Туле 19 градусов тепла, но к сожалению, и коммунальщики за прогнозом погоды следят пожалуй активнее остальных, ситуация скоро поменяется. Уже на следующей неделе интернет пророчит нам дожди, там и снегопады не за горами. Так что очень скоро вся эта техника нам понадобится.









