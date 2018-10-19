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19.10.2018 18:56 Возле бывшей Судаковской свалки высадили деревья "Вести-Тула"





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Эта акция на территории региона не первая. И, как говорят, организаторы далеко не последняя. Высаживать молодые деревья будут не только в черте Тулы и вокруг города, но и в районах области. Сегодня было посажено около двух тысяч саженцев клена и сосны.



«Мы посадили деревья на территории, которая граничит с территорией бывшей Судаковской свалки. Эта территория в недавнем прошлом была неблагополучной в экологическом отношении. Но сейчас свалка рекультивирована и создается зеленый щит», - говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.



По словам руководителя исполкома ОНФ в Тульской области Сергея Судницына, «…основная задача «Зеленого щита» внести в особо охраняемые территории зеленые насаждения. Мы стали первыми, кто стал этот проект на территории региона реализовывать».



«На самом деле был принят научный подход. – Говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. – Обсуждали депутаты, правительство внесло предложение. Обсуждались границы «Зеленого щита». Учитывались и то, где находятся коммуникации, и то, как будет развиваться город. Это очень серьезная работа. Благодаря «Зеленому щиту» Тула будет оберегаться от выбросов».

Сегодня в районе бывшей Судаковской свалки в Туле участники экологической акции «Зеленый щит» высаживали деревья. Закон о «Зеленом щите» предложен Общероссийским народным фронтом и подписан Президентом России Владимиром Путиным в 2016 году.Эта акция на территории региона не первая. И, как говорят, организаторы далеко не последняя. Высаживать молодые деревья будут не только в черте Тулы и вокруг города, но и в районах области. Сегодня было посажено около двух тысяч саженцев клена и сосны.«Мы посадили деревья на территории, которая граничит с территорией бывшей Судаковской свалки. Эта территория в недавнем прошлом была неблагополучной в экологическом отношении. Но сейчас свалка рекультивирована и создается зеленый щит», - говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.По словам руководителя исполкома ОНФ в Тульской области Сергея Судницына, «…основная задача «Зеленого щита» внести в особо охраняемые территории зеленые насаждения. Мы стали первыми, кто стал этот проект на территории региона реализовывать».«На самом деле был принят научный подход. – Говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. – Обсуждали депутаты, правительство внесло предложение. Обсуждались границы «Зеленого щита». Учитывались и то, где находятся коммуникации, и то, как будет развиваться город. Это очень серьезная работа. Благодаря «Зеленому щиту» Тула будет оберегаться от выбросов».



