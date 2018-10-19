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19.10.2018 18:30 Корреспондент «Вестей» узнал о тонкостях работы криминалистов Алексей Еремин





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В этих чемоданчиках хитрых примочек достаточно для раскрытия практически любого преступления. Виктор Фомин криминалист со стажем, настоящая легенда - в профессии почти тридцать лет. О своём багаже он может рассказывать и показывать, без преувеличения часами.



Ежедневно в следственном комитете проводятся экспертизы и анализы. Для этого у криминалистов сегодня есть всё необходимое современнейшее оборудование. Особое внимание в современной криминалистике уделяют молекулярно-генетической работе. По потожировым следам специалисты могут установить не только отцовство или материнство, но и определить личность преступников. Для них даже упавший волос не останется не замеченным.



Они собирают улики на местах преступления и по кусочкам, по осколкам, отпечаткам и каплям крови восстанавливают всю картину происшествия. Вызвать эксперта-криминалиста на задание могут в любое время дня и ночи. Потому что, чем быстрее будут собраны улики и проведены все необходимые экспертные исследования, тем скорее преступник будет пойман. Это и называется «поймать по горячим следам».



Поговорить по душам - это тоже могут криминалисты, иногда в присутствии полиграфа. «Что такое правда, что ложь – это философские понятия. – Говорит эксперт отдела криминалистики СУ СК РФ по Тульской области Александр Кондрашов. – Мы работаем с конкретикой. Эта машина на самом деле считывает физиологические реакции человека, на задаваемые вопросы».



Следователь, прежде всего профессионал, но зачастую и им уже, казалось бы, видавшим виды специалистам приходится нелегко - эмоции никто не отменял. Отцы, матери, жёны, мужья - дома их всегда ждут их родные: надежда, опора, их главный надёжный тыл.





Любая профессия держится на фанатах. Если человек абсолютно предан своей профессии, из него получится хороший следователь. Их работа не столь романтична, как показывают в кино, но от неё зависит очень многое.В этих чемоданчиках хитрых примочек достаточно для раскрытия практически любого преступления. Виктор Фомин криминалист со стажем, настоящая легенда - в профессии почти тридцать лет. О своём багаже он может рассказывать и показывать, без преувеличения часами.Ежедневно в следственном комитете проводятся экспертизы и анализы. Для этого у криминалистов сегодня есть всё необходимое современнейшее оборудование. Особое внимание в современной криминалистике уделяют молекулярно-генетической работе. По потожировым следам специалисты могут установить не только отцовство или материнство, но и определить личность преступников. Для них даже упавший волос не останется не замеченным.Они собирают улики на местах преступления и по кусочкам, по осколкам, отпечаткам и каплям крови восстанавливают всю картину происшествия. Вызвать эксперта-криминалиста на задание могут в любое время дня и ночи. Потому что, чем быстрее будут собраны улики и проведены все необходимые экспертные исследования, тем скорее преступник будет пойман. Это и называется «поймать по горячим следам».Поговорить по душам - это тоже могут криминалисты, иногда в присутствии полиграфа. «Что такое правда, что ложь – это философские понятия. – Говорит эксперт отдела криминалистики СУ СК РФ по Тульской области Александр Кондрашов. – Мы работаем с конкретикой. Эта машина на самом деле считывает физиологические реакции человека, на задаваемые вопросы».Следователь, прежде всего профессионал, но зачастую и им уже, казалось бы, видавшим виды специалистам приходится нелегко - эмоции никто не отменял. Отцы, матери, жёны, мужья - дома их всегда ждут их родные: надежда, опора, их главный надёжный тыл.



