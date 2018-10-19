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19.10.2018 12:58 В Туле прошел турнир по практической стрельбе "Вести-Тула"





| фото | В Туле прошел турнир Росгвардии по практической стрельбе, посвященный памяти погибших сотрудников специальных подразделений. За звание лучших из лучших на призы губернатора Тульской области боролись команды СОБР из Москвы, Рязани, Калуги, Тулы, специальные подразделения УФСИН, МВД и Минобороны.



Стрелкам предстояло пройти два личных упражнения и три командных. Собравшиеся почтили память погибших студентов керченского политехнического колледжа минутой молчания. Почетными гостями Турнира стали родственники погибших сотрудников, ветераны, представители государственной власти области, руководители регионального УФСБ и УМВД России по Тульской области.





