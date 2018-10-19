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19.10.2018 12:49 Писатель из Израиля стал лауреатом премии «Ясная Поляна» "Вести-Тула"





| фото | Лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» стал знаменитый израильский писатель Амос Оз.



По такому случаю он приедет в Тульскую область получить премию, учрежденную музеем-усадьбой Льва Толстого и представить свой роман «Иуда», опубликованный на русском языке. Уже много лет он один из главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе.



Церемония награждения состоится 24 октября в Большом театре. А 25 октября в 19:00 пройдёт единственная встреча классика с читателями в культурном центре ДОМ.





