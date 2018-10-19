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НОВОСТИ | Общество



19.10.2018 12:32 Тульской школе исполнилось 100 лет
София Гафарова



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Учиться, учиться и учиться - с ленинского лозунга в 1918 году началась история одной из старейших школ Тулы. Сегодня в здании на Гоголевской 92 располагается Межшкольный учебный комбинат №1 Советского района.

А тогда, во время Гражданской войны, здесь начали детей учить. И не только писать и читать. Обязательными предметами стали музыка, рисование и трудовой процесс. «Эти ребята плели веревочную обувь. Большая часть детей приходили в школы босыми», - рассказывает редактор школьной газеты Людмила Долина.

В Великую Отечественную войну здание отдали под госпиталь. В 1975-ом для школы было построено новое здание - на Фрунзе. Здесь гордятся учителями. Благодаря им школу даже можно назвать кузницей педагогических кадров. В родное учебное заведение уже в роли педагогов вернулись 11 выпускников.

Среди них и Татьяна Мухина. Она мечтала стать как мама, учителем начальных классов, хотя сама занималась в спортивном классе. «Я участвовала в соревнованиях по бегу, защищала честь школы. Наша команда занимала призовые места», - рассказывает Татьяна Мухина.

Лучшей в городе считалась команда зарничников. В 1980-е в школе даже был свой вокально-инструментальный ансамбль. Сегодня это современное учебное заведение, где преподают и робототехнику и новые технологии, в этом году появился школьный мини-технопарк. Неизменным остается патриотическое направление.

«С 1 сентября нам присвоено имя Героя Советского Союза Леонида Тихмянова. Именно гражданская позиция, патриотическая позиция отрабатывается нами очень серьезно», - говорит директор Центра образования №8 Татьяна Матвиевская.

Что примечательно, за век работы учебное заведение не поменяло свой порядковый номер. Даже войдя в состав образовательного центра, по-прежнему все ее знают и называют 17 школой.
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