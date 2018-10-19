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19.10.2018 11:47 В Туле завершился второй региональный чемпионат «Абилимпикс» Мария Кузнецова





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Нанести декоративную штукатурку, наклеить капризные флизелиновые обои, приклеить молдинг и украсить текстурной пастой. Цветовое сочетание участники выбирают сами. Ведь маляр -ещё и художник. Самое сложное - аккуратно сделать кромку. Поэтому Сергей немного волнуется. Но дело своё очень любит.



Обувщики меняют замки и ставят подошвы. В техникуме социальных технологий, учат на этих незаменимых мастеров. Тише всего на площадке, где студенты выполняют задание по веб-дизайну, и в соседнем кабинете - здесь компьютерные художники рисуют персонажей.



Второй год как чемпионат проводится в Туле - а компетенций уже в два раза больше. «К нам присоединились общества инвалидов в качестве участников. – Говорит директор Тульского техникума социальных технологий, руководитель регионального организационного комитета национального чемпионата «Абилимпикс» Андрей Чулков. – Кроме того, присоединился ТГПУ, а это сразу три компетенции: переводчик, учитель начальных классов и психолог. Также участвуют теперь и школьники».



Победители чемпионата поедут на Национальный этап в Москву. Для региона это будет третий федеральный «Абилимпикс». В нашей копилке уже пять призовых мест. Например, два года назад именно тульский токарь стал лучшим в России.

В этом году в «Абилимпиксе» участвуют 118 человек. Это и школьники, и студенты, и специалисты. Соревнуются по 19 компетенциям. Часть из них - рабочие специальности. В цеху выясняют кто лучше ребята из Алексина и Тулы. Задание - выточить штуцер.Нанести декоративную штукатурку, наклеить капризные флизелиновые обои, приклеить молдинг и украсить текстурной пастой. Цветовое сочетание участники выбирают сами. Ведь маляр -ещё и художник. Самое сложное - аккуратно сделать кромку. Поэтому Сергей немного волнуется. Но дело своё очень любит.Обувщики меняют замки и ставят подошвы. В техникуме социальных технологий, учат на этих незаменимых мастеров. Тише всего на площадке, где студенты выполняют задание по веб-дизайну, и в соседнем кабинете - здесь компьютерные художники рисуют персонажей.Второй год как чемпионат проводится в Туле - а компетенций уже в два раза больше. «К нам присоединились общества инвалидов в качестве участников. – Говорит директор Тульского техникума социальных технологий, руководитель регионального организационного комитета национального чемпионата «Абилимпикс» Андрей Чулков. – Кроме того, присоединился ТГПУ, а это сразу три компетенции: переводчик, учитель начальных классов и психолог. Также участвуют теперь и школьники».Победители чемпионата поедут на Национальный этап в Москву. Для региона это будет третий федеральный «Абилимпикс». В нашей копилке уже пять призовых мест. Например, два года назад именно тульский токарь стал лучшим в России.



