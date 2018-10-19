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НОВОСТИ | Общество



19.10.2018 19:30 В Туле будут производить уникальные материалы
"Вести-Тула"



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Туляки совместно с Российской академией наук будут разрабатывать уникальные металлические материалы. Соглашение между тульским предприятием «Полема» и Институтом физики твердого тела РАН, подписанное накануне в столице нашего региона, специалисты называют знаковым.

В нем речь идет о разработке новых продуктов на основе металлов вольфрама и молибдена. Изделия из молибдена, который плавится при температуре более 2 000 градусов, в России способны изготовить только на тульской «Полеме».


Как рассказал управляющий директор АО «Полема» Дмитрий Мартынов, «…использование этих технологий для медицинской техники и других отраслей промышленности, в том числе и в производстве высокоточной электроники, позволит произвести не только ипортозамещение, но и сделать вообще шаг вперед».


«Соглашение призвано объединить наши усилия с «Полемой», чтобы внедрить на предприятии новые технологии и производить те материалы, которые нужны», - говорит директор института физики твердого тела РАН Александр Левченко.



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