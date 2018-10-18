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18.10.2018 19:02 На Руднева в Туле ремонтируют свежее асфальтовое покрытие "Вести-Тула"





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Покрытие на межрельсовом пространстве уложено неровно, бордюры на сходе пешеходных переходов должны выступать на 2 сантиметра, чтобы быть доступными для маломобильных групп граждан. Также возникли вопросы к благоустройству. Сейчас на Руднева происходит фрезерование асфальта на площади порядка 700 кв. м. Ремонт дороги на участке от Агеева до Станиславского проходил по программе «Безопасные и качественные дороги». Объект должны были сдать к 1-му октября.



Как рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления по дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов, «…подрядчик уже нарушил сроки производства работ. Но ни один объект не может быть сдан, пока все недочеты не будут устранены. Нельзя допустить уменьшения срока сдачи за счет снижения качества. За каждый день просрочки и за каждый факт некачественно выполненных работ к подрядчику будут применяться штрафные санкции. Это цифра с шестью нулями цифры».

Не успело новое асфальтобетонное покрытие появиться на улице Руднева, как его уже демонтируют. Дело в том, что в процессе приемки работ на этой улице подрядчику ООО «Региондорстрой» было предъявлено три вида нарушений.Покрытие на межрельсовом пространстве уложено неровно, бордюры на сходе пешеходных переходов должны выступать на 2 сантиметра, чтобы быть доступными для маломобильных групп граждан. Также возникли вопросы к благоустройству. Сейчас на Руднева происходит фрезерование асфальта на площади порядка 700 кв. м. Ремонт дороги на участке от Агеева до Станиславского проходил по программе «Безопасные и качественные дороги». Объект должны были сдать к 1-му октября.Как рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления по дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Борисов, «…подрядчик уже нарушил сроки производства работ. Но ни один объект не может быть сдан, пока все недочеты не будут устранены. Нельзя допустить уменьшения срока сдачи за счет снижения качества. За каждый день просрочки и за каждый факт некачественно выполненных работ к подрядчику будут применяться штрафные санкции. Это цифра с шестью нулями цифры».















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