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НОВОСТИ | Общество



18.10.2018 18:44 В администрации Тулы задумались о профессиональном соответствии руководителей УК
"Вести-Тула"



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Тула полностью готова к отопительному сезону, но возникли серьезные проблемы. В администрации оружейной столицы сегодня рассказали о том, по чьей вине жители многих домов рисковали остаться без тепла.

Подготовка всех 179 котельных завершилась в Туле еще 6 октября, отопление включили во всех 110 школах, 158 детских садах и 36 больницах города. Тогда же тепло готово было поступать и в многоквартирные дома. Но на этом этапе жителей подвели сразу несколько управляющих компаний.

Внутридомовые коммуникации целого ряда домов на Косой Горе, а так же улицах Оружейной, Металлургов, Дементьева, Путейской оказались не готовы к пуску тепла. Проблемные ситуации всё же устранили, но с большим трудом. В администрации Тулы даже задумались о профессиональном соответствии руководителей многих компаний, и готовы принять меры.

По словам начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Романа Мурзина, «…администрация Тулы вне зависимости от того имеется ли муниципальное жилье или нет в доме, имеет право инициировать выборы управляющей компании. Думаю, будет справедливо, если мы выйдем с такой инициативой к жителям».

«Там, где мы видим, что управляющие компании недостаточно профессионально работают, мы естественно эти вопросы будем обсуждать с жителями. Но я обещаю, что с инициативой по всем управляющим компаниям, которые так себя ведут, не исполняя свои обязательства перед жителями, мы с такой инициативой выступим», - подчеркнул глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

Также сегодня были обозначены и глобальные цели развития коммунальной сферы на ближайшие годы. Одна из них - замена коммуникаций в оружейной столице. Как рассказал Евгений Авилов, «…на сегодняшний момент необходима замена 250 километров сетей. За последние годы было заменено порядка 70 километров. Если будем двигаться такими же темпами, то уже в ближайшее время мы этот вопрос решим».
















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