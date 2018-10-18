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НОВОСТИ | Общество



18.10.2018 18:28 Шерин призвал уделять особое внимание социально значимым объектам
"Вести-Тула"



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В Тульской области за три года планируется построить школы и сады в шести муниципалитетах. Сдан в эксплуатацию детский сад в Туле в микрорайоне «Левобережный». Построен садик в селе Зайцеве. Об этом шла речь сегодня на заседании правительства Тульской области. Глава администрации Евгений Авилов заверил, что прием детей начнется в декабре.

Вспомнили и про долгострой на Серебровской - дом, где должны получить жилье очередники. Его достраивает администрация города, сейчас она устраняет замечания архстройнадзора. По словам Евгения Авилова, «…до начала декабря фактически все будет сделано, возможно и раньше. Выйдем на повторную проверку и введем дом в эксплуатацию. Тепло начнет поступать на этой неделе, с отоплением проблем нет». «Работа идет. Глобальных проблем не видим. Ждем извещения об окончании строительства», - в сою очередь отметил начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров.

Были у надзорного органа и замечания к новому зданию Центра художественной гимнастики на Ствольной. Сейчас администрация готовит документы на повторную проверку объекта. Валерий Шерин напомнил об ответственности при возведении социальных объектов.

«Само наличие, состояние и эксплуатация социально-значимых объектов означает качество предоставления социальных услуг. Это волнует жителей. Поэтому прошу в дальнейшем все заинтересованные органы и организации держать на контроле текущую ситуацию и уделять вопросам строительства самое пристальное внимание», - подчеркнул первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.


















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