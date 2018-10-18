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18.10.2018 17:51 МФЦ региона признаны одними из лучших в стране "Вести-Тула"





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Значительные результаты в тульских МФЦ достигнуты по таким параметрам, как: реализация принципа «одного окна», доля граждан, имеющих возможность получить услуги благодаря МФЦ, удовлетворенность заявителей качеством предоставления госуслуг, соответствие перечня требованиям федерального законодательства.



В настоящее время в Тульской области работают 34 отделения и более 100 территориально обособленных офисов приема заявителей.





Тульские МФЦ стали одними из лучших в стране согласно рейтингу субъектов России по созданию и развитию сети многофункциональных центров. Рейтинг сформирован на основании 10 показателей.Значительные результаты в тульских МФЦ достигнуты по таким параметрам, как: реализация принципа «одного окна», доля граждан, имеющих возможность получить услуги благодаря МФЦ, удовлетворенность заявителей качеством предоставления госуслуг, соответствие перечня требованиям федерального законодательства.В настоящее время в Тульской области работают 34 отделения и более 100 территориально обособленных офисов приема заявителей.

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