|
|
|
|18.10.2018 16:19 Тульские фермеры взялись за разведение маралов
|Татьяна Смирнова
Красивые, горделивые, благородные, совсем не свойственные нашей местности. Теперь алтайские маралы - полноправные жители Тульской области. Прописку они получили на просторах Ясногорского района. В уголке практически первозданной природы, куда не так-то легко добраться, животным создали подходящие для них условия. Впрочем, маралы не требовательны. А еще прекрасно живут в любом климате.
«Чувствуют они себя прекрасно, акклиматизировались. В Тульской области по климатическим условиям можно сказать олений рай. Те корма, которые они получали на Алтае, были беднее. Маралы едят, травы, зерно, кустарник. А яблоки и каштаны – их любимый корм, на который можно приманивать», - рассказывает директор по развитию оленеводческого комплекса Андрей Подлужнов.
Марал – это название сибирского благородного оленя. В китайской и тибетской медицинах используется все – вплоть до хвоста. Особо ценятся лекарственные препараты, изготовленные из крови и пантов маралов. Не уступает по полезности и мясо. Исследователи говорят, что это единственное диетическое мясо среди всех видов красного мяса – крайне низкое содержание жиров и отсутствие холестерина тому подтверждение. Так же мясу приписывают удивительные свойства – вплоть до лечебных.
«Мы будем производить продукцию разной ценовой категории от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за килограмм. Пока оленина для людей в диковинку. Но думаю, что через какое-то время она станет такой же привычной, как говядина и свинина», - говорит генеральный директор оленеводческого комплекса Александр Билибин.
К 2023 году на ясногорских просторах будет пастись не менее 10 тысячи маралов. Так что вполне реально, что этот продукт станет массовым. Пока же привезено около полусотни оленей – это маточное поголовье. Именно они принесут первых телят. Поселили их на 100 гектарах, огороженных специальной сеткой. Данной земли хватит для комфортного существования полутысячи маралов.
Как рассказал Александр Билибин, «…объем инвестиций в проект составить около 500 млн. рублей. Объем рабочих мест - 200. Помимо разведения поголовья и переработки, будем работать с генетикой. Планируем завод других видов оленей».
Тульский инвестпроект оленеводческого комплекса обещает стать самым крупным в Европе. Это произойдет, как только поголовье перевалит за 3000. Когда производство выйдет на полную мощность, то тульская ферма вполне может претендовать на лидерство на континенте.
|
|