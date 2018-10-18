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18.10.2018 16:19 Тульские фермеры взялись за разведение маралов Татьяна Смирнова





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«Чувствуют они себя прекрасно, акклиматизировались. В Тульской области по климатическим условиям можно сказать олений рай. Те корма, которые они получали на Алтае, были беднее. Маралы едят, травы, зерно, кустарник. А яблоки и каштаны – их любимый корм, на который можно приманивать», - рассказывает директор по развитию оленеводческого комплекса Андрей Подлужнов.



Марал – это название сибирского благородного оленя. В китайской и тибетской медицинах используется все – вплоть до хвоста. Особо ценятся лекарственные препараты, изготовленные из крови и пантов маралов. Не уступает по полезности и мясо. Исследователи говорят, что это единственное диетическое мясо среди всех видов красного мяса – крайне низкое содержание жиров и отсутствие холестерина тому подтверждение. Так же мясу приписывают удивительные свойства – вплоть до лечебных.



«Мы будем производить продукцию разной ценовой категории от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за килограмм. Пока оленина для людей в диковинку. Но думаю, что через какое-то время она станет такой же привычной, как говядина и свинина», - говорит генеральный директор оленеводческого комплекса Александр Билибин.



К 2023 году на ясногорских просторах будет пастись не менее 10 тысячи маралов. Так что вполне реально, что этот продукт станет массовым. Пока же привезено около полусотни оленей – это маточное поголовье. Именно они принесут первых телят. Поселили их на 100 гектарах, огороженных специальной сеткой. Данной земли хватит для комфортного существования полутысячи маралов.



Как рассказал Александр Билибин, «…объем инвестиций в проект составить около 500 млн. рублей. Объем рабочих мест - 200. Помимо разведения поголовья и переработки, будем работать с генетикой. Планируем завод других видов оленей».



Тульский инвестпроект оленеводческого комплекса обещает стать самым крупным в Европе. Это произойдет, как только поголовье перевалит за 3000. Когда производство выйдет на полную мощность, то тульская ферма вполне может претендовать на лидерство на континенте.



Красивые, горделивые, благородные, совсем не свойственные нашей местности. Теперь алтайские маралы - полноправные жители Тульской области. Прописку они получили на просторах Ясногорского района. В уголке практически первозданной природы, куда не так-то легко добраться, животным создали подходящие для них условия. Впрочем, маралы не требовательны. А еще прекрасно живут в любом климате.«Чувствуют они себя прекрасно, акклиматизировались. В Тульской области по климатическим условиям можно сказать олений рай. Те корма, которые они получали на Алтае, были беднее. Маралы едят, травы, зерно, кустарник. А яблоки и каштаны – их любимый корм, на который можно приманивать», - рассказывает директор по развитию оленеводческого комплекса Андрей Подлужнов.Марал – это название сибирского благородного оленя. В китайской и тибетской медицинах используется все – вплоть до хвоста. Особо ценятся лекарственные препараты, изготовленные из крови и пантов маралов. Не уступает по полезности и мясо. Исследователи говорят, что это единственное диетическое мясо среди всех видов красного мяса – крайне низкое содержание жиров и отсутствие холестерина тому подтверждение. Так же мясу приписывают удивительные свойства – вплоть до лечебных.«Мы будем производить продукцию разной ценовой категории от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за килограмм. Пока оленина для людей в диковинку. Но думаю, что через какое-то время она станет такой же привычной, как говядина и свинина», - говорит генеральный директор оленеводческого комплекса Александр Билибин.К 2023 году на ясногорских просторах будет пастись не менее 10 тысячи маралов. Так что вполне реально, что этот продукт станет массовым. Пока же привезено около полусотни оленей – это маточное поголовье. Именно они принесут первых телят. Поселили их на 100 гектарах, огороженных специальной сеткой. Данной земли хватит для комфортного существования полутысячи маралов.Как рассказал Александр Билибин, «…объем инвестиций в проект составить около 500 млн. рублей. Объем рабочих мест - 200. Помимо разведения поголовья и переработки, будем работать с генетикой. Планируем завод других видов оленей».Тульский инвестпроект оленеводческого комплекса обещает стать самым крупным в Европе. Это произойдет, как только поголовье перевалит за 3000. Когда производство выйдет на полную мощность, то тульская ферма вполне может претендовать на лидерство на континенте.











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