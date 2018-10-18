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НОВОСТИ | Общество



18.10.2018 15:33 В Ясногорск приехали врачи Тульской областной клинической больницы
Елена Панова



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Рабочая смена началась чуть больше часа назад, а окулист уже приняла с десяток пациентов. Жалобы разные, но, в основном, идут с невыясненными диагнозами. Разбираться приходится на месте. А возможности для диагностики в ясногорской больнице – минимальные.

«Нет аппаратов, которые входят в обязательный перечень оборудования для современных офтальмологических кабинетов», - говорит врач-офтальмолог Тульской областной клинической больницы Мария Богомолова.

Сегодня кроме окулиста прием вели кардиолог, гастроэнтеролог, хирург, эндокринолог, ЛОР, невролог. Одних консультируют, другим дают направление на более серьезное обследование в Тулу.

Выездные приемы в больницах области проходят регулярно. Один раз в два или три месяца. Для районных клиник, где специалистов в штате не хватает, это спасение. В Ясногорске сейчас ищут фтизиатра, эндокринолога, кардиолога. Для этого активно рекламируют свои вакансии. И пытаются создать условия для приезжих: к концу года приобретут две новые квартиры.

Как рассказала исполняющая обязанности главного врача Ясногорской районной больницы Инна Соболева, «…острая нехватка у нас врачей педиатров и хирургов, а также участковых терапевтов».

Ясногорская поликлиника попала в список регионального Минздрава на проведение ремонта. Небольшие работы по мере надобности здесь когда-то проводили. Но капитально не делали ни разу. Теперь помещение подготовили к обновлению. Начнется оно уже в этом году.
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