НОВОСТИ | Общество







18.10.2018 11:26 Тульские больницы получат «Ангелов» "Вести-Тула"





| фото |



Об этом на оперативном совещании в правительстве региона доложил министр здравоохранения Андрей Третьяков. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что использование этого уникального оборудования в нашей области позволит эффективнее продвигать его в других регионах России.



Кроме того, в следующем году планируют приобрести 10 квартир для врачей в муниципалитетах с наибольшим дефицитом медицинских кадров.







Десять лечебно-диагностических комплексов «Ангел», которые производятся на оборонном предприятии «СПЛАВ», будут приобретены в следующем году для нужд здравоохранения области.Об этом на оперативном совещании в правительстве региона доложил министр здравоохранения Андрей Третьяков. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что использование этого уникального оборудования в нашей области позволит эффективнее продвигать его в других регионах России.Кроме того, в следующем году планируют приобрести 10 квартир для врачей в муниципалитетах с наибольшим дефицитом медицинских кадров.

Читать @gtrktula

















