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18.10.2018 19:45 На республиканской базе «Ока» проходит чемпионат страны по следж-хоккею "Вести-Тула"





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Как рассказали организаторы чемпионата на пресс-конференции, в тульском регионе следж-хоккей развивается по инициативе и при поддержке губернатора Алексея Дюмина. Компания «Полипласт-Новомосковск» теперь финансирует не только детский и молодежный хоккей, но и команду по следж-хоккею «Звезда» из Алексина. Методическую поддержку спортсменам оказывает Новомосковский хоккейный клуб.



«Здесь и спортивная история, и человеческая история. – Говорит президент АНО «НХК», генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв. - Почему Алексин? Здесь созданы все условия как спортивные, так и технические. В лице губернатора мы имеем поддержку. Это даёт уверенность, что мы делаем правильное дело».



Чемпионат России открылся мастер-классом для юных игроков в следж-хоккей. Затем на лёд вышли участники. Команда «Звезда» успешно сыграла в первый же день 3-0, обыграв «Башкирских пиратов». Первый круг чемпионата завершится 24 октября, а в марте следующего Алексин снова примет следж-хоккеистов на второй круг.





Накануне в Алексине, на республиканской базе «Ока» продолжился чемпионат страны по следж-хоккею. Игры проходят по круговой системе. На льду встречаются восемь команд.Как рассказали организаторы чемпионата на пресс-конференции, в тульском регионе следж-хоккей развивается по инициативе и при поддержке губернатора Алексея Дюмина. Компания «Полипласт-Новомосковск» теперь финансирует не только детский и молодежный хоккей, но и команду по следж-хоккею «Звезда» из Алексина. Методическую поддержку спортсменам оказывает Новомосковский хоккейный клуб.«Здесь и спортивная история, и человеческая история. – Говорит президент АНО «НХК», генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв. - Почему Алексин? Здесь созданы все условия как спортивные, так и технические. В лице губернатора мы имеем поддержку. Это даёт уверенность, что мы делаем правильное дело».Чемпионат России открылся мастер-классом для юных игроков в следж-хоккей. Затем на лёд вышли участники. Команда «Звезда» успешно сыграла в первый же день 3-0, обыграв «Башкирских пиратов». Первый круг чемпионата завершится 24 октября, а в марте следующего Алексин снова примет следж-хоккеистов на второй круг.













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