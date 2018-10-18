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18.10.2018 10:31 Участок дороги на Белкина создает тулякам проблемы Олег Масальский





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«Был знак запрещающий движение грузовиков. Было ограничение скорости и одностороннее движение. Когда началась стройка многоэтажных домов, знаки убрали, сказали что временно. Стройка закончилась, но их так и не вернули», - говорит жительница дома по улице Белкина Наталья Феоктистова.



Обращения в администрацию пока безрезультатны. За то время что мы снимали сюжет, в объектив камеры попали сразу несколько действительно не лучших дорожных ситуаций. И это еще не в час пик. В свою очередь по обращению жителей свою проверку провели активисты ОНФ. Их эксперты подтвердили все сказанное жителями.



По словам эксперта ОНФ Артема Дьячкова, «…данная дорога относится к дорогам четвертой категории в населенных пунктах. Ее минимальная ширина при двухстороннем движении должна быть 2 метра 75 сантиметров у каждой полосы. Эта дорога не соответствует дороге для дорог с двухсторонним движением».



Эксперты ОНФ пришли к выводу, что на данном участке дороги необходимо ограничить скорость движения, установить знак «Осторожно дети» и лежачих полицейских. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос об организации одностороннего движения. Своё заключение активисты уже направили в администрацию Тулы. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по дорожному движению.

На первый взгляд идиллическая картина - гуляющие мамы с колясками, резвящиеся на игровой площадке дети. Но в каких-то 30 метрах проходит участок дороги, на котором день ото дня сгущаются тучи.По словам местных жителей несколько лет назад движение здесь было организованно иначе и тогда было намного спокойнее.«Был знак запрещающий движение грузовиков. Было ограничение скорости и одностороннее движение. Когда началась стройка многоэтажных домов, знаки убрали, сказали что временно. Стройка закончилась, но их так и не вернули», - говорит жительница дома по улице Белкина Наталья Феоктистова.Обращения в администрацию пока безрезультатны. За то время что мы снимали сюжет, в объектив камеры попали сразу несколько действительно не лучших дорожных ситуаций. И это еще не в час пик. В свою очередь по обращению жителей свою проверку провели активисты ОНФ. Их эксперты подтвердили все сказанное жителями.По словам эксперта ОНФ Артема Дьячкова, «…данная дорога относится к дорогам четвертой категории в населенных пунктах. Ее минимальная ширина при двухстороннем движении должна быть 2 метра 75 сантиметров у каждой полосы. Эта дорога не соответствует дороге для дорог с двухсторонним движением».Эксперты ОНФ пришли к выводу, что на данном участке дороги необходимо ограничить скорость движения, установить знак «Осторожно дети» и лежачих полицейских. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос об организации одностороннего движения. Своё заключение активисты уже направили в администрацию Тулы. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по дорожному движению.













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