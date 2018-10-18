В мире животных:
Кот-наркокурьер
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.10.2018 10:01 Корреспондент тульских «Вестей» выяснил, кому жаловаться на разрытия
Виталий Моторин



| фото |
Улицы Калинина и Кирова, Оружейная и Тульского рабочего полка. Адресов, где можно наблюдать вот такую картину в областном центре не один десяток. Вот эта дорога во дворе на улице Кауля, к примеру, перегорожена полностью.

«Недели три это точно. Ни к детскому саду, ни к школе родителям и детям не пройти. Бабушек через вот эту трубу нам приходится переводить, спотыкаются», - возмущается жительница дома 11 корпус 3 по улице Кауля Елена Плентер

То, что работы ведутся долго, конечно возмущает жителей больше всего, но само по себе - это не нарушение. Разрешение на земельные разрытия может быть выдано на любой срок и пролонгировано. А вот условия ограждения нарушаются нередко. Просто натянуть ленточку по краю ямы уже давно не достаточно, говорят надзорные органы.

Как рассказал начальник комиссии по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев, «…в правилах благоустройства существует девять различных видов ограждений, начиная от дорожных блоков до целых сетчатых секций забора. В зависимости от того, где и насколько сделано разрытие. В Туле действительно возникают проблемы с разрытиями. Это и неогороженные разрытия, и нарушение сроков, и самовольные разрытия. Регулярно составляются протоколы».

Отсутствие или ненадлежащее состояние ограждения вокруг разрытия - нарушение весьма серьезное, говорят в управлении. Это статья 8.11.1 кодекса об административных правонарушениях. По ней должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, юридическое - от 100 до 300 тысяч. Самовольное разрытие карается штрафом до 150 тысяч рублей на юридическое лицо.

Главным документом, регламентирующим любое разрытие, является ордер, который организация должна получить в администрации района. «В нем указывается срок проведения работ, какие покрытия при этом нарушаются. После завершения работ, то благоустройство, которое на этом участке существовало, должно быть восстановлено», - говорит Василий Ростовцев.

Все туда же, в территориальное управление по району, или в комиссию по административному надзору нужно сообщать и о подозрительных разрытиях.


















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .