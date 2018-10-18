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18.10.2018 10:01 Корреспондент тульских «Вестей» выяснил, кому жаловаться на разрытия Виталий Моторин





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«Недели три это точно. Ни к детскому саду, ни к школе родителям и детям не пройти. Бабушек через вот эту трубу нам приходится переводить, спотыкаются», - возмущается жительница дома 11 корпус 3 по улице Кауля Елена Плентер



То, что работы ведутся долго, конечно возмущает жителей больше всего, но само по себе - это не нарушение. Разрешение на земельные разрытия может быть выдано на любой срок и пролонгировано. А вот условия ограждения нарушаются нередко. Просто натянуть ленточку по краю ямы уже давно не достаточно, говорят надзорные органы.



Как рассказал начальник комиссии по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев, «…в правилах благоустройства существует девять различных видов ограждений, начиная от дорожных блоков до целых сетчатых секций забора. В зависимости от того, где и насколько сделано разрытие. В Туле действительно возникают проблемы с разрытиями. Это и неогороженные разрытия, и нарушение сроков, и самовольные разрытия. Регулярно составляются протоколы».



Отсутствие или ненадлежащее состояние ограждения вокруг разрытия - нарушение весьма серьезное, говорят в управлении. Это статья 8.11.1 кодекса об административных правонарушениях. По ней должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, юридическое - от 100 до 300 тысяч. Самовольное разрытие карается штрафом до 150 тысяч рублей на юридическое лицо.



Главным документом, регламентирующим любое разрытие, является ордер, который организация должна получить в администрации района. «В нем указывается срок проведения работ, какие покрытия при этом нарушаются. После завершения работ, то благоустройство, которое на этом участке существовало, должно быть восстановлено», - говорит Василий Ростовцев.



Все туда же, в территориальное управление по району, или в комиссию по административному надзору нужно сообщать и о подозрительных разрытиях.





Улицы Калинина и Кирова, Оружейная и Тульского рабочего полка. Адресов, где можно наблюдать вот такую картину в областном центре не один десяток. Вот эта дорога во дворе на улице Кауля, к примеру, перегорожена полностью.«Недели три это точно. Ни к детскому саду, ни к школе родителям и детям не пройти. Бабушек через вот эту трубу нам приходится переводить, спотыкаются», - возмущается жительница дома 11 корпус 3 по улице Кауля Елена ПлентерТо, что работы ведутся долго, конечно возмущает жителей больше всего, но само по себе - это не нарушение. Разрешение на земельные разрытия может быть выдано на любой срок и пролонгировано. А вот условия ограждения нарушаются нередко. Просто натянуть ленточку по краю ямы уже давно не достаточно, говорят надзорные органы.Как рассказал начальник комиссии по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев, «…в правилах благоустройства существует девять различных видов ограждений, начиная от дорожных блоков до целых сетчатых секций забора. В зависимости от того, где и насколько сделано разрытие. В Туле действительно возникают проблемы с разрытиями. Это и неогороженные разрытия, и нарушение сроков, и самовольные разрытия. Регулярно составляются протоколы».Отсутствие или ненадлежащее состояние ограждения вокруг разрытия - нарушение весьма серьезное, говорят в управлении. Это статья 8.11.1 кодекса об административных правонарушениях. По ней должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, юридическое - от 100 до 300 тысяч. Самовольное разрытие карается штрафом до 150 тысяч рублей на юридическое лицо.Главным документом, регламентирующим любое разрытие, является ордер, который организация должна получить в администрации района. «В нем указывается срок проведения работ, какие покрытия при этом нарушаются. После завершения работ, то благоустройство, которое на этом участке существовало, должно быть восстановлено», - говорит Василий Ростовцев.Все туда же, в территориальное управление по району, или в комиссию по административному надзору нужно сообщать и о подозрительных разрытиях.











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