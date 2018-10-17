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НОВОСТИ | Общество



17.10.2018 18:39 В Туле готовятся к Международному фестивалю духовой музыки
Елена Панова



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Репетиции каждый день, у симфонического оркестра – график плотный. Совсем немного времени остается, чтобы подготовится к главному музыкальному событию этой осени. Фестивалю духовой музыки Brass Days. Оркестр будет выступать три вечера подряд. А это требует от музыкантов большой собранности и мастерства.

«Фестиваль призван просвещать людей в области современного духового искусства и повышать, как уровень интереса, так и профессиональных музыкантов», - говорит художественный руководитель и главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Лаврик.

Brass Days в Туле проходит в третий раз. Но с таким звездным составом впервые. Откроют фестиваль братья Ивановы. Андрей считается лучшим джазовым контрабасистом России, Михаил – выдающийся пианист и композитор. Второй день продолжит Александр Князев – один из самых харизматичных исполнителей на российской сцене. Его называют непревзойденным виолончелистом. Ну а точку в фестивале поставит музыкант, чье имя на афише – неизменно гарантирует успех. Саксофонист Игорь Бутман. Фестиваль этого года проходит под знаком классики и джаза.

Фестиваль – это не только вечерние концерты. На протяжении трех дней проходят мастер-классы. На них братья Ивановы, Александр Князев и Игорь Бутман встретятся с учащимися колледжа имени Даргомыжского, центра одаренных детей, и познакомят их с новыми гранями исполнительского мастерства.
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