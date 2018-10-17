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17.10.2018 17:19 Дюмин выразил соболезнования близким погибших в результате взрыва в Керчи "Вести-Тула"





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Глава тульского региона Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших в результате взрыва в Керчи. «От себя лично и от лица всех жителей Тульской области выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказано в соболезновании.







Взрыв в Керчи прогремел, как гром среди ясного неба. И сейчас эта трагедия, произошедшая в политехническом колледже сегодня днём, в центре внимания всей страны.Глава тульского региона Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших в результате взрыва в Керчи. «От себя лично и от лица всех жителей Тульской области выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказано в соболезновании.

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