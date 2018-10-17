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17.10.2018 16:04 В 2019 году в Туле благоустроят 77 дворовых территорий Надежда Долгих





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Кировский сквер, площадь около Главпочтамта, а также территория в поселке Сергиевском, что в Большой Туле - вот три общественных пространства, которые преобразятся в 2019-м. Дизайн-проекты по ним уже разрабатываются и будут готовы к декабрю. К ноябрю же завершат аналогичную работу по дворовым территориям.



«В этом году впервые к разработке дизайн-проектов привлечены профессиональные проектировщики. Когда проекты будут готовы, их надо вынести на рассмотрение и обсудить вместе со специалистами и жителями. Сделать это надо как можно раньше, чтобы успеть подготовить сметную документацию, разместить аукционы и к началу строительного сезона выйти на эти объекты», - говорит первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.



Повлиять на творческий процесс проектировщиков жители могут, обратившись в администрацию города. На благоустройство в 2019-м планируется выделить такой же объем средств, как и в 18-м году. Однако есть и изменения. Теперь включение в программу «Формирование современной городской среды» будет происходит по итогам присвоения балльной оценки в электронной очереди. Чем больше число благополучателей, и чем выше доля средств жителей в проекте, тем больше баллов. Сейчас в очереди 509 объектов.



Ещё одним новшеством на следующий год стало включение в перечень бесплатных для жителей работ по благоустройству пешеходных дорожек, проложенных вдоль проездов и сами подходы к подъездам. Однако это не касается дорожек, пересекающих сам двор.



Бортики фотнана полуразрушены, кое-где требует замены плитка под ногами, большая часть игрового оборудования устарела. И все равно даже днем в будни в Кировском сквере немало тех, кто наслаждается золотом октября. И у всех свое видение этого пространства.Кировский сквер, площадь около Главпочтамта, а также территория в поселке Сергиевском, что в Большой Туле - вот три общественных пространства, которые преобразятся в 2019-м. Дизайн-проекты по ним уже разрабатываются и будут готовы к декабрю. К ноябрю же завершат аналогичную работу по дворовым территориям.«В этом году впервые к разработке дизайн-проектов привлечены профессиональные проектировщики. Когда проекты будут готовы, их надо вынести на рассмотрение и обсудить вместе со специалистами и жителями. Сделать это надо как можно раньше, чтобы успеть подготовить сметную документацию, разместить аукционы и к началу строительного сезона выйти на эти объекты», - говорит первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.Повлиять на творческий процесс проектировщиков жители могут, обратившись в администрацию города. На благоустройство в 2019-м планируется выделить такой же объем средств, как и в 18-м году. Однако есть и изменения. Теперь включение в программу «Формирование современной городской среды» будет происходит по итогам присвоения балльной оценки в электронной очереди. Чем больше число благополучателей, и чем выше доля средств жителей в проекте, тем больше баллов. Сейчас в очереди 509 объектов.Ещё одним новшеством на следующий год стало включение в перечень бесплатных для жителей работ по благоустройству пешеходных дорожек, проложенных вдоль проездов и сами подходы к подъездам. Однако это не касается дорожек, пересекающих сам двор.











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