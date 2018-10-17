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НОВОСТИ | Общество



17.10.2018 15:41 В Тулу за опытом приехала делегация из Молдовы
"Вести-Тула"



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Сегодня в Тулу приехала молодёжная делегация из Молдовы. Это первый визит в рамках ознакомления гостей с вопросами молодежной политики. Не секрет что в последние годы политическая ситуация в Молдове далека от идеальной. И как говорят сами гости, именно поэтому вопросы воспитания молодежи в правильном ключе в некогда союзном государстве крайне актуальны.

По словам консультанта президента республики Молдова по вопросам молодежной политики Никиты Цуркана, «…любой опыт молодежной политики в регионах России для нас важен. В Тульской области нас интересуют прежде всего моменты, связанные с туризмом и волонтерством. Мы готовы перенимать и внедрять международные проекты, и всегда открыты для сотрудничества».

За круглым столом региональный министр молодежной политики, руководители общественных и патриотических объединений обсудили с представителями Молдовы самый широкий круг вопросов. Как работа с молодежью построена в нашей области, насколько успешно реализуются всевозможные проекты. А наибольшее внимание уделили волонтерскому движению. Ведь Тула в этом году принимала участников форума «Добровольцы России». И, безусловно, нашему региону есть чем поделиться с другими.

«Уверена, что наше сотрудничество в дальнейшем будет плотным и интересным. – Говорит министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. – Ребята узнают что-то новое, перенимают лучший опыт. Это очень полезно».




















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