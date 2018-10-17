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17.10.2018 12:28 Дело бывшей чиновницы из Ефремовского района направили в суд "Вести-Тула"





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В ходе предварительного расследования установлено, что весной 2010 года женщина, обратилась к обвиняемой с устной просьбой о выдаче на имя ее знакомой выписки из похозяйственной книги о наличии у нее права на земельный участок, расположенный в Ефремовском районе. Обвиняемая изготовила фиктивную выписку, которой подтверждалось право женщины на земельный участок. Указанный документ она подписала, заверила оттиском печати.



Своими действиями она заведомо ложные сведения в официальный документ. Женщина признала вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.







В Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшей главы одного из муниципальных образований Ефремовского района по факту превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба следственного комитета.В ходе предварительного расследования установлено, что весной 2010 года женщина, обратилась к обвиняемой с устной просьбой о выдаче на имя ее знакомой выписки из похозяйственной книги о наличии у нее права на земельный участок, расположенный в Ефремовском районе. Обвиняемая изготовила фиктивную выписку, которой подтверждалось право женщины на земельный участок. Указанный документ она подписала, заверила оттиском печати.Своими действиями она заведомо ложные сведения в официальный документ. Женщина признала вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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