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17.10.2018 12:14 Тульские сыроделы покорили французских гурманов "Вести-Тула"





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Наши сыроделы стали первыми участниками из России за всю историю главного «сырного» конкурса восточной части Франции. Всего в этом году было представлено около двухсот различных сыров от сотни профессионалов-сыроделов.





Во Франции прошёл конкурс сыроделов. В нём приняли участие и наши земляки - сыроделы из села Дворяниново Тульской области Светлана и Алексей Андреевы. Бронзой был отмечен их сыр «Брик». А в категории козьих мягких сыров с плесенью первое место занял тульский сыр «Тур де Шевр».Наши сыроделы стали первыми участниками из России за всю историю главного «сырного» конкурса восточной части Франции. Всего в этом году было представлено около двухсот различных сыров от сотни профессионалов-сыроделов.

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