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17.10.2018 12:06 В областную Думу внесен законопроект, касающийся деятельности народных дружин "Вести-Тула"





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Законопроект предлагает предоставить правительству области право выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление им необходимых технических и иные средства.



Кроме того, предусматривается, что единовременное денежное пособие дружинникам, ставшими инвалидами, а также в случае их гибели выплачивается во всех случаях их привлечения к мероприятиям по охране общественного порядка.





Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу законопроект об обеспечении деятельности народных дружин.Законопроект предлагает предоставить правительству области право выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление им необходимых технических и иные средства.Кроме того, предусматривается, что единовременное денежное пособие дружинникам, ставшими инвалидами, а также в случае их гибели выплачивается во всех случаях их привлечения к мероприятиям по охране общественного порядка.

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