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17.10.2018 11:50 Более половины туляков страдают избыточным весом Алексей Еремин





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«60% женщин старше 30 лет и половина мужчин страдают избыточной массой тела и ожирением. Пагубные привычки вырабатываются годами и ближе к 50 годам есть риск появления болезней, требующих кардинального лечения», - говорит заведующая Центром здоровья поликлинического отделения ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Маргарита Шестопалова.



Переедание, избыточное потребление жиров, сладостей, алкоголя, недостаточное потребление овощей и фруктов – всё это влечёт за собой серьёзные, а порой и печальные последствия. Причина этого кроется в семейных традициях, быстрый ритм жизни также не способствует правильному питанию.



Если к врачу в поликлинику обычно обращаются, когда пациент уже чувствует недомогание, то в Центры здоровья могут прийти люди, которые чувствуют себя хорошо, но желают знать, как можно предотвратить возможные болезни.



Не секрет, что устранить причины и факторы риска заболевания гораздо проще, чем вылечить его. Сегодня у жителей региона есть возможность пройти обследование, узнать всё о своем здоровье и получить советы от специалистов - бесплатно.«60% женщин старше 30 лет и половина мужчин страдают избыточной массой тела и ожирением. Пагубные привычки вырабатываются годами и ближе к 50 годам есть риск появления болезней, требующих кардинального лечения», - говорит заведующая Центром здоровья поликлинического отделения ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» Маргарита Шестопалова.Переедание, избыточное потребление жиров, сладостей, алкоголя, недостаточное потребление овощей и фруктов – всё это влечёт за собой серьёзные, а порой и печальные последствия. Причина этого кроется в семейных традициях, быстрый ритм жизни также не способствует правильному питанию.Если к врачу в поликлинику обычно обращаются, когда пациент уже чувствует недомогание, то в Центры здоровья могут прийти люди, которые чувствуют себя хорошо, но желают знать, как можно предотвратить возможные болезни.











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