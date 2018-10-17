НОВОСТИ | Общество







17.10.2018 11:35 Сколько еще теплая погода будет баловать туляков? София Гафарова





| фото |



И если в сети шутки и фотографии осенних пейзажей бьют рекорды, то температура октября пока не дотягивает до исторических показателей. Да, в Тульской области она выше нормы градусов на 5-6. Но в предыдущие два дня до максимальных температур 1993 года не хватило всего несколько десятых градуса. Но даже при всех этих удивительных температурах об аномальности говорить рано. В этом убежден селекционер Юрий Зотов, который ведет дневник температур с 1981 года, а о погодных явлениях знает с 1960-х.



По наблюдениям Зотова у погодных явлений прослеживается цикличность в 12 лет, поэтому в ближайшие годы стоит ждать аномальности. Будет ли она этой зимой, отыграется ли природа за затяжное лето? «Мои наблюдения показывают, что такое время подходит и мы должны ждать суровую зиму. То есть погода может резко перемениться. Природа отдала нам свою положительную энергию и растопить зимнюю стужу будет нечем», - говорит Юрий Зотов.



Метеорологи пока не берутся давать прогноз на зиму, но готовы предсказать наступление настоящей осени. Как рассказала ведущий специалист Тульского центра по метеорологии Екатерина Кириллова, «…перелом погодных условий будет с 20 на 21 октября. пройдет небольшой дождь, усилится ветер. Ночные температуры будут около нуля. То есть, осень вернется в свою климатическую норму».



Получается, что радоваться теплым погожим денькам нам остается до конца недели. А потом менять гардероб на теплые куртки, шапки и шарфы. Только настроение лучше оставить солнечным и позитивным уже для новых фото.





Золотая осень на всех аватарках страны. Только ленивый не сфотографировался на фоне желтых листьев. Ведь, по сути, бабье лето как будто застыло.И если в сети шутки и фотографии осенних пейзажей бьют рекорды, то температура октября пока не дотягивает до исторических показателей. Да, в Тульской области она выше нормы градусов на 5-6. Но в предыдущие два дня до максимальных температур 1993 года не хватило всего несколько десятых градуса. Но даже при всех этих удивительных температурах об аномальности говорить рано. В этом убежден селекционер Юрий Зотов, который ведет дневник температур с 1981 года, а о погодных явлениях знает с 1960-х.По наблюдениям Зотова у погодных явлений прослеживается цикличность в 12 лет, поэтому в ближайшие годы стоит ждать аномальности. Будет ли она этой зимой, отыграется ли природа за затяжное лето? «Мои наблюдения показывают, что такое время подходит и мы должны ждать суровую зиму. То есть погода может резко перемениться. Природа отдала нам свою положительную энергию и растопить зимнюю стужу будет нечем», - говорит Юрий Зотов.Метеорологи пока не берутся давать прогноз на зиму, но готовы предсказать наступление настоящей осени. Как рассказала ведущий специалист Тульского центра по метеорологии Екатерина Кириллова, «…перелом погодных условий будет с 20 на 21 октября. пройдет небольшой дождь, усилится ветер. Ночные температуры будут около нуля. То есть, осень вернется в свою климатическую норму».Получается, что радоваться теплым погожим денькам нам остается до конца недели. А потом менять гардероб на теплые куртки, шапки и шарфы. Только настроение лучше оставить солнечным и позитивным уже для новых фото.











Читать @gtrktula

















