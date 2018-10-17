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17.10.2018 10:46 Тульские вокалисты успешно выступили на конкурсе «Янтарный соловей» "Вести-Тула"





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Воспитанники Зареченской детской школы искусств выступали в номинации «Молодые исполнители». Им пришлось конкурировать примерно с сотней участников, выступавших в их возрастной группе и номинации.



Также жюри оценило работу концертмейстера зареченской детской школы искусств Анны Поляковой и преподавателя Ирины Дьячковой. Ведь музыкальное образование и любовь к искусству юным вокалистам дарят именно их учителя.



Юные тульские вокалисты Сергей Новиков и Елизавета Чеботкова привезли из Калининграда первую и третью премии, полученные в международном конкурсе «Янтарный соловей».Воспитанники Зареченской детской школы искусств выступали в номинации «Молодые исполнители». Им пришлось конкурировать примерно с сотней участников, выступавших в их возрастной группе и номинации.Также жюри оценило работу концертмейстера зареченской детской школы искусств Анны Поляковой и преподавателя Ирины Дьячковой. Ведь музыкальное образование и любовь к искусству юным вокалистам дарят именно их учителя.











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